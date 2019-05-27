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Yanan kamyonetten son anda çıktı

Erzincan'da seyir halinde alev alan kamyonet cayır cayır yanarken, sürücüsü araçtan atlayarak kurtuldu.

İHA | 27.05.2019 - 05:03..
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Merkez Halitpaşa Mahallesinde, Yaşar Kılıç idaresindeki 24 BD 620 plakalı kamyonet seyir halindeyken, motor bölümünde kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın ön kısmını tamamen sardı.

KENDİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI

Aracının yandığını fark eden sürücü son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.

Cayır cayır yanan kamyonet Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan kamyonetten son anda çıktı

"ÖNCE DUMAN SONRA TAMAMEN ALEVLER SARDI"

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Araç sürücüsü Yaşar Kılıç, “Arabada gelirken koku oluştu. Sağa çektim duman çıkmaya başladı. Daha sonra alevler tamamen sardı. Bende daha bir şey yapamadım. Yanmamak için kendimi kenarı attım” dedi.

Yanan kamyonetten son anda çıktı

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