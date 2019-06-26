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Adana'da yanan otomobildeki engellinin kurtarılma anı

Hastane otoparkında yanan otomobilin içerisinde mahsur kalan engelli vatandaş zar zor kurtarıldı.

İHA | 26.06.2019 - 11:22..
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Adana’da bedensel engelli Mustafa Eker (24), Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan ve kapıları kilitli olan otomobilin içerisinde mahsur kaldı.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan otomobilin söndürülmesi ve Eker’in kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Engellinin kurtarılma anı- VİDEO


ARKA KOLTUĞA BAĞLIYDI, ARAÇTAN AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Alevlerin kısa sürede sardığı otomobilde ayağından arka koltuğa bağlı olduğu öne sürülen Eker, güvenlik görevlilerinin ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından yanan otomobilden ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yanık Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalan Eker’in hayati tehlikesinin sürdüğü ve makineye bağlı olduğu öğrenildi.

Adana'da yanan otomobildeki engellinin kurtarılma anı

Adana'da yanan otomobildeki engellinin kurtarılma anı

Adana'da yanan otomobildeki engellinin kurtarılma anı

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