Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi’nde gece yarısı dumlupınar Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde seyir halinde olan 07 HCD 07 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Araçta bulunan şahısların hızlıca inmesinin ardından kısa sürede alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından araçtaki yangın kontrol altına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yanan otomobiline tekmelerle saldırdı ViDEO

KÜFÜRLER EŞLİĞİNDE KÜLE DÖNEN ARACINA SALDIRDI

Hırsını alamayan sürücü ise küfürler savurarak küle dönen aracını tekmeledi. Sürücü, ailesi ve polis ekiplerince sakinleştirildi.