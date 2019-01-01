taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2851
Euro
6.063
Altın
1282.53
Gram Altın
217.984

Yanan otomobiline tekmelerle saldırdı

Çankaya'da seyir halinde olan otomobil belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracın küle dönmesine sinirlenen sürücü otomobili tekmelemeye başladı.

İHA | 01.01.2019 - 08:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi’nde gece yarısı dumlupınar Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde seyir halinde olan 07 HCD 07 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Araçta bulunan şahısların hızlıca inmesinin ardından kısa sürede alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından araçtaki yangın kontrol altına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yanan otomobiline tekmelerle saldırdı

Yanan otomobiline tekmelerle saldırdı ViDEO

KÜFÜRLER EŞLİĞİNDE KÜLE DÖNEN ARACINA SALDIRDI

Hırsını alamayan sürücü ise küfürler savurarak küle dönen aracını tekmeledi. Sürücü, ailesi ve polis ekiplerince sakinleştirildi.

Yanan otomobiline tekmelerle saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

57
Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

106
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

27
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

170
İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

55
Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

19
Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir