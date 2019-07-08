Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

Diyarbakırda'ki Fırat Mahallesi'nde Muzaffer Y. yönetimindeki otomobil, elindeki sigarayı aracın içine düşüren sürücüsünün paniğe kapılması sonucu kontrolden çıktı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaldırıma çıkan otomobil, yaklaşık 2 metreden şarampole devrildi. Kazada yan yatan otomobildeki Muzaffer Y. yaralandı.
Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Muzaffer Y.'nin başında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.