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Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

Diyarbakır'da yaşanan olay, neden araç kullanırken sigara içilmemesi gerektiğini gösterdi.

DHA | 08.07.2019 - 19:06..
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Diyarbakırda'ki Fırat Mahallesi'nde Muzaffer Y. yönetimindeki otomobil, elindeki sigarayı aracın içine düşüren sürücüsünün paniğe kapılması sonucu kontrolden çıktı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaldırıma çıkan otomobil, yaklaşık 2 metreden şarampole devrildi. Kazada yan yatan otomobildeki Muzaffer Y. yaralandı.

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Muzaffer Y.'nin başında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

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