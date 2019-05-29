Yanardöner bulut nedir

Yanardöner bulutlar, neredeyse hepsi aynı büyüklükte olan küçük su damlacıklarından meydana gelirler.

Güneş belli bir açıda yer alıp, kalın bulutlar tarafından örtüldüğünde, bu ince bulutlar güneş ışığını farklı renkler farklı miktarlarda sapacak biçimde, önemli ölçüde ve hemen hemen aynı şekilde kırar.

Bu nedenle, farklı renkler aynı gözlemciye hafifçe farklı yönlerden ulaşır.

Bulutların pek çoğu, ilk başta yanardönerlik özelliği gösterebilecek tekdüze bölgeler içerirler; ancak çabucak kalınlaşıp, birbirine karışarak veya güneşten çok fazla uzaklaşarak, göz alıcı bu renkleri sergileyemez hale gelirler.