taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0108
Euro
6.709
Altın
1283.56
Borsa
87483.79
Gram Altın
248.096

Yanardöner bulut nedir

Yanardöner bulut adıyla bilinen ve az rastlanan bir doğa olayı, bir bulutta görmeye alışık olmadığımız renkleri gayet canlı bir şekilde veya bazen tüm bir renk tayfını aynı anda gösterebilmektedir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Yanardöner bulutlar, neredeyse hepsi aynı büyüklükte olan küçük su damlacıklarından meydana gelirler.

Güneş belli bir açıda yer alıp, kalın bulutlar tarafından örtüldüğünde, bu ince bulutlar güneş ışığını farklı renkler farklı miktarlarda sapacak biçimde, önemli ölçüde ve hemen hemen aynı şekilde kırar.

Bu nedenle, farklı renkler aynı gözlemciye hafifçe farklı yönlerden ulaşır.

Bulutların pek çoğu, ilk başta yanardönerlik özelliği gösterebilecek tekdüze bölgeler içerirler; ancak çabucak kalınlaşıp, birbirine karışarak veya güneşten çok fazla uzaklaşarak, göz alıcı bu renkleri sergileyemez hale gelirler.

Yanardöner bulut nedir

Yanardöner bulut nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arzuhalci nedir (kimdir)

Arzuhalci nedir (kimdir)

0
Çarkıfelek meyvesi nedir

Çarkıfelek meyvesi nedir

4
Vücut dili nasıl okunur

Vücut dili nasıl okunur

3
Mutfağa özel lavantalı tarifler

Mutfağa özel lavantalı tarifler

1
Mareşal nedir

Mareşal nedir

18
Röprodiksiyon nedir

Röprodiksiyon nedir

0
Gravite nedir

Gravite nedir

0
[+] Görüş bildir