Yandan kızaklı ilk telefon: ZTE Axon S

Katlanabilir telefonlar Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X’in tanıtılmasının ardından akıllı telefon tasarımları normalden biraz farklılaştı. Yine son günlerde normal tasarımlardan farklı olarak üstten açılan kameralı telefonlar da piyasaya sürüldü. Daha ne gibi ilginç tasarımlar görebileceğimizi düşünürken şimdi de yandan kızaklı ZTE Axon S karşımıza çıktı.

TAMAMEN ÇERÇEVESİZ BİR EKRAN

Özellikle tamamen çerçevesiz bir ekran tasarımına sahip akıllı telefon üretmek isteyen ZTE, kameraları ekrandan kaldırarak telefonun yan tarafına taşıdı. Telefonun sol tarafından kaydırılarak açılan bu panelde gizli iki adet kamera bulunuyor. Ayrıca bu panel tamamen dokunmatik olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonda neredeyse tamamen çerçevesiz bir OLED ekran bulunuyor. ZTE, bu tasarımıyla ekran-gövde oranını yüzde 95’e çıkarmayı başardığını söylüyor. Telefonun arkasına baktığımızda ise kameraları bulunmayan tamamen cam bir yapı karşımıza çıkıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi telefonun arka kameraları yine yandan açılan panelin arkasına gizlenmiş. Üçlü kamera kurulumunun hemen altında ise LED Flaş ışığı bulunuyor.

Yeni nesil 5G teknolojisini de destekleyecek olan ZTE Axon S ile ilgili şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Peki siz bu yeni tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz?