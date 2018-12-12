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Yandex, Türkiye ve İsrail'deki askeri gizli tesisleri ifşa etti

Rus arama motorunun harita servisinin, buzlama tekniği ile Türkiye ve İsrail'deki bir dizi askeri tesisin yerini ifşa ettiği belirtildi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 11:19..
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Bilimsel araştırma şirketi Amerikan Bilimciler Federasyonu'ndan Matt Korda, Yandex'in harita servisinin, Türkiye ve İsrail'deki 300'den fazla askeri tesisin yerini, buzlayarak ifşa ettiğini söyledi.

ASKERİ İŞLEVİ OLDUĞU ANLAMINA GELİR

Haritalarda buzlanarak gösterilen bu tesislerden birçoğunun bilinen yerler olduğunu belirten Korda, buzlanarak gösterilmelerinin ise bu yerlerin askeri bir işlevinin olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Yandex, Türkiye ve İsrail'deki askeri gizli tesisleri ifşa etti

NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI DA BULUNUYOR

Ayrıca Yandex.Haritalar'da buzlanarak verilen bu yerleri, Google'ın harita servisinin verdiği görüntülerle karşılaştırdığını söyleyen Korda, hava üsleri ve sığınakların da aralarında olduğu birçok tesisi belirleyebildiğini belirtti. Bu tesisler arasında İsrailli istihbaratçıların Tel Aviv'deki bir üssü ile İzmir'deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı ve İncirlik Üssü de bulunuyor.

Yandex, Türkiye ve İsrail'deki askeri gizli tesisleri ifşa etti

BUZLANMIŞ RUS ASKERİ TESİSİ YOK

Diğer taraftan Yandex'te bu tesislerin Türk askeri yetkililerin isteği üzerine buzlanarak verilmiş olabileceğini belirten Korda, askeri tesislerin yerlerinin bu biçimde gizlenmesinin pek iyi bir fikir olduğunu düşünmediğini, çünkü bunun tesislerin daha çok ilgi çekmesine sebep olduğunu söyledi. Araştırmacı Korda, Yandex'in haritalar servisinin verdiği görüntülerde bu derece buzlanmış bir Rus askeri tesisi bulamadığını da ekledi.

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