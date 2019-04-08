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Yangına giden itfaiyenin hatalı park mücadelesi

Yangın ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, bir şahsın aracının hatalı parkı yüzünden yüzünden zor anlar yaşadı.

İHA | 08.04.2019 - 16:11..
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İstanbul Avcılar’da bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hızla yola çıktı. Olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler hatalı park yüzünden zor anlar yaşadı.

Yangına giden itfaiyenin hatalı park mücadelesi

EKİPLER ARACI YOLDAN ÇEKEREK OLAY YERİNE GİDEBİLDİ

Aracını ara sokak üzerine diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde park eden vatandaş itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasını güçleştirdi. Dakikalarca arabanın sahibini bekleyen ekipler, aracı yoldan çekerek olay yerine gidebildi. İtfaiye ekipleri için saniyeler bile önemliyken yanlış park edilen araç yangına müdahalenin gecikmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin gün içinde kent genelinde benzer birçok manzara ile karşılaştığı biliniyor.


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