Yangına müdahale eden itfaiye görevlisine araba çarptı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, bir inşaatın en üst katında yangın meydana geldi. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE ERİNE OTOMOBİL ÇARPTI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri toparlandıkları esnada yolda seyir halinde ilerleyen 50 LE 209 plakalı aracın sürücüsü G.G., itfaiye eri S.D.’yi görmeyerek çarptı.

EKİP ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ

Kaza sonrası yerde yatan arkadaşlarını gören itfaiye erleri, seferber oldu. Havanın yağmurlu olmasından dolayı yerde arkadaşlarının üşümemesi ve ıslanmaması için önlem aldılar.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından itfaiye eri S.D.’yi, Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, itfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.