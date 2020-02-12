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Yangına müdahale eden itfaiye görevlisine araba çarptı

Beylikdüzü’nde bir inşaatın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine, araba çarptı. Kaza sonrası yaralanan görevliye ilk müdahale, arkadaşları tarafından yapıldı.

İHA | 12.02.2020 - 09:54..
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, bir inşaatın en üst katında yangın meydana geldi. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İTFAİYE ERİNE OTOMOBİL ÇARPTI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri toparlandıkları esnada yolda seyir halinde ilerleyen 50 LE 209 plakalı aracın sürücüsü G.G., itfaiye eri S.D.’yi görmeyerek çarptı.

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisine araba çarptı

EKİP ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ

Kaza sonrası yerde yatan arkadaşlarını gören itfaiye erleri, seferber oldu. Havanın yağmurlu olmasından dolayı yerde arkadaşlarının üşümemesi ve ıslanmaması için önlem aldılar.

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisine araba çarptı

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından itfaiye eri S.D.’yi, Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, itfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yangına müdahale eden itfaiye görevlisine araba çarptı

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