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Yangına müdahale eden itfaiyeci çatıdan düştü

İstanbul’da bir binadan çıkan yangına müdahale ederken, çatıdan düşen bir itfaiye eri yaralandı.

İHA | 08.01.2019 - 20:17..
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Üsküdar Paşalimanı Caddesi’nde bir binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın çatısında yangını söndürmek için çalışma başlattı.

6 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Hakan Güney isimli itfaiye eri, çatıdan beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen itfaiyecinin yardımına, arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye eri Güney, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangına müdahale eden itfaiyeci çatıdan düştü VİDEO

Yangına müdahale eden itfaiyeci çatıdan düştü

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