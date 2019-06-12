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Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

İzmit'te, bir dükkanın içerisinden yoğun duman geldiği ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklarda kaldırım kenarına park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

DHA | 12.06.2019 - 00:38..
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İtfaiyelere en çok zorluk çıkartan unsurlardan biri de hatalı ve düzensiz olarak bırakılan araçlar oluyor. Yangınlarla mücadele için dakikalarla yarışan itfaiyeler bu sefer de İzmit'te otomobillere takıldı.Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

YANGINA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Gece saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak üzerindeki bir elektrikçi dükkanından yoğun duman geldiğini görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. 3 itfaiye aracıyla yola çıkan ekipler, dar sokaklarda kaldırım kenarlarına park edilen araçlar sebebiyle yangın yerine ulaşamakta zorlandı.

Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

Ara sokaklarda yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından içerisinden duman gelen dükkana ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik kontağından kaynaklanan yangını kısa süre içerisinde söndürdü. İşyerinde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı. Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı


Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

Yangına yetişmeye çalışan itfaiye otomobillere takıldı

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