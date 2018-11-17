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Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde çıkan yangında 5 ev ve bir ahır zarar gördü. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangından dolayı oluşan mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.

AA | 17.11.2018 - 17:01..
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Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde çıkan yangında 5 ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. Kuzuluk köyündeki bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına İskilip, Bayat ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, tek katlı ve ahşap 5 ev ile bir ahır zarar gördü.

Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan ve Belediye Başkanı Recep Çatma, köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı. Evleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Vali Çiftçi, can kaybı ve yaralı bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

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