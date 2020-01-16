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Yangında alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki kız öldü

İzmir'de 2 katlı ikamette meydana gelen yangında, alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

İHA | 16.01.2020 - 04:47..
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İzmir’in Aliağa ilçesi Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkiinde saat 18.00 sıralarında, 2 katlı ikametin birinci katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

KÜÇÜK KIZ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangın esnasında 2. katta bulunan ve 5. Sınıf öğrencisi olan Merve Kedik (11), hızla yayılan alevlerin arasında kaldı. Durumu gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki kız öldü

ENKAZ ALTINDAKİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınırken, yangından etkilenen ahşap çatı ile ahşap tavan çöktü. Ekiplerin uzun süreli çalışmaları neticesinde enkaz altında kalan Merve Kedik’in cansız bedenine ulaşıldı.

YETKİLİLER OLAY YERİNE GİTTİ

Yaşanılan olayın bilgisini alan Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, CHP İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan ve çok sayıda yetkili olay yerine gelerek, çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı. Öte yandan, 11 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangında alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki kız öldü

Yangında alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki kız öldü

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