Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 15 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında evde bulunan Merve (18) ve bedensel engelli kardeşi Emine Aytekin (17) dışarıya çıkamadı.

HAVADA YAKALADILAR

Bu sırada alevlerden kurtulmak için balkona yönelen Merve Aytekin, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine atladığı sırada bina görevlisi Muhammet Döne onu havada yakaladı.

Yangında balkondan atlayan genç kızı havada yakaladılar VİDEO

ENGELLİ KIZI BİNA SAKİNLERİ KURTARDI

Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda engelli kardeşi evde kalan genç kız, vatandaşlara durumu anlattı. Bunun üzerine engelli Emine Aytekin'in de eve giren bina sakinlerince kurtarıldı.

Yangın sırasında anneleri iş yerinde olan yaralı kardeşler, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.