Yangında mahsur kalan 3 çocuğu komşuları kurtardı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çbir apartman dairesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KOMŞULARI YETİŞTİ

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada eve girmeyi başaran komşular, evde mahsur kalan 1, 5 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşi kurtardı.

Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma işlemi gerçekleştirdi.

ANNE VE BABALARI EVDE DEĞİLDİ

Dumandan etkilenen bir çocuk, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve babanın yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.