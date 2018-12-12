Yangında mahsur kalan kadını kurtardılar

Olay Şarhöyük Mahallesi Güzelyurt Sokak’ta gerçekleşti. Gülbiye U.’ya (41) ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yeri yakınlarında bulunan Korgeneral Lütfi Akdemir İlkokulu’nun önünde, öğrencilerin güvenliğinden sorumlu iki ’Okul polisi’, dumanların yükseldiği eve gitti.
BAYGIN HALDEKİ KADIN DIŞARI ÇIKARILDI
Kapıyı kırıp içeri giren polis ekibi, baygın haldeki şahsı, yangına müdahale eden itfaiye ekipleriyle birlikte dışarı çıkardı.
Dumandan etkilenen Gülbiye U., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Tedavi altına alınan Gülbiye U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan mahalle sakinleri, zihinsel engelli kadını kurtaran ekiplere teşekkür ederken, Gülbiye U.’nun evde yalnız yaşadığı, bir yakını tarafından ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi.