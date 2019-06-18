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Yangında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye erleri kurtard

Çekmeköy'de iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan yavru kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 18.06.2019 - 05:55..
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İstanbul Çekmeköy'de bulunan, Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'ndegece saatlerinde yangın meydana geldi.Yangında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye erleri kurtard

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Cadde üzerindeki 3 katlı iş merkezin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken iş merkezinin içerisine yoğun duman kapladı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye erleri kurtard

Yangında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye erleri kurtardı VİDEO

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale ederken polis ekipleri de caddeyi güvenlik şeridiye çekerek önlem aldı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. İtfaiye ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmalarından ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilenen iki itfaiye erine ambulansta tedavi etti.  Yangında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye erleri kurtard

YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDIFARK ETTİ

Öte yandan İtfaiye ekipleri iş merkezinin çatısında alevlere arasında bir yavru kediyi fark etti. Bir itfaiye eri kediyi alarak merdiven aracıyla aşağıya indirdi. Kedi itfaiye erleri tarafından bir koliye konularak itfaiye aracına alındı. İtfaiye ekipleri yavru kediyi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir veteriner kliniğine götürdüğü öğrenildi.Yangında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye erleri kurtard

Yangında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye erleri kurtard

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