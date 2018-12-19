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Yangında ölen 3 kardeş, gözyaşları içinde defnedildi

Düzce'deki ev yangınında hayatlarını kaybeden 3 kardeşin cenaze namazında yakınların feryadı yürekleri dağlarken, acılı baba bacağı kırık olduğundan cenaze namazına bir aracın içinde katıldı.

İHA | 19.12.2018 - 22:58..
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Yığılca İlçesi Hoşafoğlu Köyü’nde geçtiğimiz hafta Muhammed Korkmaz’a ait evde sabaha karşı yangın çıkmıştı. Yangında 3 kardeş Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) hayatını kaybederken baba Muhammed Korkmaz ise camdan atlayarak yaralanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından 3 kardeş Hoşafoğlu Köyü’nde öğlen namazını takiben kılınan cenaze namazı sonrasında aynı köyde aile kabristanlığında toprağa verildiler.

Yangında hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Yangında ölen 3 kardeş, gözyaşları içinde defnedildi

TORUNLARI İÇİN FERYAT ETTİ

Anneleri tarafından terk edilen ve babaanneleri tarafından bakılan 3 kardeşin bu güne kadar kol kanat geren babaanne Fatma Korkmaz torunlarının cenazelerinin gelmesi ile göz yaşlarına boğuldu. Babaannenin feryadı ise yürekleri dağladı.

Yangında ölen 3 kardeş, gözyaşları içinde defnedildi

ACILI BABA, KIRIK BACAĞIYLA ARAÇTAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Yangında yaralanan Baba Muhammed Korkmaz ise bacağı kırık olduğu için çocuklarının cenaze namazına hafif ticari aracın arkasına hazırlanan bölmede katıldı. Yaralı olan baba evlatlarına son görevini bu şekilde yerine getirirken üzüntüsü yüzünden belli oluyordu.

Yangında ölen 3 kardeş, gözyaşları içinde defnedildi

Cenazeye Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, Korkmaz ailesi, sevenleri ve köy halkı katıldı.

Yangında ölen 3 kardeş, gözyaşları içinde defnedildi

Yangında ölen 3 kardeş, gözyaşları içinde defnedildi

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