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Yangında ölen küçük kardeşlerin cenazesi gönderildi

Kayseri'de evde yalnız bırakılan iki küçük kız kardeş, elektrikli ısıtıcının kanepenin üzerine devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenazeler, bugün Hatay'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

DHA | 07.12.2019 - 13:58..
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Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'nde 3 katlı binanın giriş katında oturan Kader (22) ve Ahmet Açıkgöz (26) çifti, dün acı bir olayla adeta yıkıldı.

Yangında ölen küçük kardeşlerin cenazesi gönderildi

ELEKTİRKLİ ISITICI KANEPENİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Kader Açıkgöz, özel bir şirkette vinç operatörü olan eşi işte olduğu sırada, kızlarını evde yalnız bırakarak, ekmek almak için mahalledeki markete gitti.

Bu sırada Zeynep ve Zehra'nın oyuncaklarıyla oynadığı  oturma odasında bulunan elektrikli ısıtıcı, bilinmeye bir nedenle kanepenin üzerine devrildi. Kanepenin tutuşmasıyla evde yangın çıktı.

Yangında ölen küçük kardeşlerin cenazesi gönderildi

ODADA GERİYE OYUNCAKLARI KALDI

Eve döndüğünde dumanları gören Kader Açıkgöz, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek, sağlık ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Yerde hareketsiz bulunan Zeynep ve Zehra'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki kardeşin cenazeleri, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yanan odada, Zeynep ve Zehra'dan geriye kalan oyuncaklar yürekleri burktu.

Yangında ölen küçük kardeşlerin cenazesi gönderildi

MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞI

Zeynep ve Zehra'nın otopsi işlemleri yapılırken morg önünde bekleyen Kader ve Ahmet Açıkgöz çifti, gözyaşlarına boğuldu. Yaklaşık 3 ay önce iş için ailesiyle Hatay'dan Kayseri'ye taşınan Ahmet Açıkgöz, güçlükle ayakta durdu.

Çifti, diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen iki kardeşin cenazesi, otopsilerinin ardından aileye teslim edilerek, toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'a götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yangında ölen küçük kardeşlerin cenazesi gönderildi

Yangında ölen küçük kardeşlerin cenazesi gönderildi

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