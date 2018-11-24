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Yangında ölen Yunanlar için İzmir'de fidan dikildi

Yunanistan'ın Mati bölgesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenler için İzmir'in Seferihisar ilçesinde 100 zeytin fidanı dikildi.

AA | 24.11.2018 - 11:57..
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Seferihisar Belediyesince düzenlenen fidan dikim töreni, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla yapıldı.

"YUNAN HALKI BİZİM KARDEŞİMİZ"

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Geçen yaz çıkan yangında bizim de içimiz yandı. Komşumuzun yaşadığı acı bizim de içimizi acıttı. Ne yazık ki 100 Yunan kardeşimizi bu yangında kaybettik. İnsan hayatından daha önemli bir şey yok. Yunan halkı bizim komşumuz, kardeşimiz, aynı coğrafyayı paylaştığımız kader ortağımız. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi, yapabilseydik ama ne yazık ki bu büyük felaketi canımız yanarak takip edebildik.

Yangında ölen Yunanlar için İzmir'de fidan dikildi


"HER VATANDAŞIMIZIN ANISINA BİRER ZEYTİN AĞACI DİKMEYE KARAR VERDİK"

O gün ne yapabiliriz diye düşündük ve her vatandaşımızın anısına birer zeytin ağacı dikmeye karar verdik. Sağ olsun Sayın Başkonsolosumuz da bu davetimize olumlu cevap verdi, şimdi bu ağaçları beraber dikeceğiz. Zeytin ağacı görkemli, ölümsüzdür bir ağaçtır. Dilerim ki burası herkesin ziyaret ettiği bir ormana dönüşür. Acıyı, kederi, dostluğu paylaştığımız iki kardeş halkın da birlikteliği sonsuza dek, barış içerisinde sürer.” dedi.

Yangında ölen Yunanlar için İzmir'de fidan dikildi

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