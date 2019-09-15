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Yangında önce bayrağı kurtardı

İzmir'de makilik alanda çıkan yangın yerleşim birimlerini tehdit etti. Bir vatandaş eşyaları bırakıp evin çatısında bulunan bayrağı aldı.

İHA | 15.09.2019 - 21:31..
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İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesi’ndeki makilik bölgede bilinmeyen nedenle dün öğlen saatlerinde yangın çıktı.

İki farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık’taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin etrafını çevirip yangının büyümesini önledi.

Yangında önce bayrağı kurtardı

Evlere sıçrama olasılığı bulunan yangın hızla ilerlerken, Erdoğan Özdemir isimli vatandaş evinden eşyalarını almak yerine çatıda bulunan Türk bayrağını kurtardı.

"O SIRADA ÇOK DUYGULANDIM"

Özdemir, “Dün saat 14.30 sıralarında buraya geldiğimizde sadece duman vardı ama bizden çok uzaktaydı. Sonra alevleri gördük. Alevlerin bize yaklaşmaya başladığını hissedince aklımıza ilk gelen bayraktı. Çatıya çıkar çıkmaz bayrağı indirdim. İndirince arkadaşıma verdim ve ateşi söndürmeye gittim. O sırada çok duygulandım. Sonuçta bayrağımız. Önce Kur’an, sonra bayrak geliyor. Yanmasına gönlüm razı olmadığı için aklıma ilk geleni yaparak bayrağı kurtardım.” diye konuştu.

Yangında önce bayrağı kurtardı

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