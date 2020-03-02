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Yangından açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

Kağıthane'de beş katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın, çevredekilerin açtığı battaniyeye atladı. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

DHA | 02.03.2020 - 15:13..
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İstanbul Kağıthane, Çağlayan Mahallesi'nde  5 apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bütün çatıyı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çatı katında oturan anne ile kız ise alevler nedeniyle mahsur kalarak balkona çıktı.

Yangından açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu VİDEO

VATANDAŞLAR BATTANİYE AÇTI

Alevlerin bütün çatıyı sardığını gören annenin paniğe kapılarak terastan aşağı atlayacağını gören vatandaşlar buldukları battaniyeleri açarak beklemeye başladı.

5. KATTAN ATLADI

Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan kadın vatandaşların açarak hazır beklediği battaniyelerin üzerine düştü. Şans eseri olaydan yara almadan kurtulan kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ek fotoğraflar// Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı -2

ANNESİNİ ATLARKEN GÖREN KIZ FENALAŞTI

Dumanlar arasından atlayan kadının kızını ise vatandaşlar kendi imkanlarıyla binadan çıkardı. Annesinin binadan atladığını gören genç kız fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Baygınlık geçiren genç kız da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ek fotoğraflar// Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı -3

"CİDDİ BİR ŞEYİ YOKTU"

Kadının çatı katından battaniyeye atlayarak kurtulduğunu belirten Mensur Ciğerci, "Aşağıdan yukarıya doğru yürüyordum. Baktım çatı yanıyor. Kadında en üst katta terasta duruyordu. Sonra aşağıda toplanan arkadaşlar battaniye açtı. Kadın battaniye atladı. Ciddi bir şeyi yoktu. Ambulansla hastaneye kaldırdılar" ifadelerini kullandı.

ek fotoğraflar// Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı -4

ATLAMASAYDI YANACAKTI

Battaniye açarak kadını kurtaranlardan ise Ramazan Dağlı ise "Evden çıktım, bir baktım duman çıkıyordu. Balkonda bir kadın vardı, üç dört kişi battaniye açarak atlamasını bekledi. Baktık kadın yanacak, atla dedik, atladı. Sonra yakaladık onu" şeklinde konuştu.

Alev alev yanan çatı katından açılan battaniyeye atlayarak kurtulan kadının mucize kurtuluşu cep telefonu kameralarına yansıdı.

ek fotoğraflar// Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı -1

ek fotoğraflar// Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı -5

ek fotoğraflar// Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı -6

ek fotoğraflar// Kağıthane'de can pazarı: Çatıdan açılan battaniyeye atladı -7

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