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Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, binada çıkan yangında anne ve 4 çocuğun yardımına vatandaş yetişti.

AA | 17.01.2020 - 14:44..
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Kocaeli'nin İzmet ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde, Y.M. ve ailesinin yaşadığı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANNE VE ÇOCUKLARINI VATANDAŞ KURTARDI

Vatandaşlardan Murat Cesur, çatıdaki dumanı fark etmesinin ardından eve koştuğunu belirterek, diğer vatandaşların da gelmesiyle evden anne ve 4 çocuğunu çıkardıklarını söyledi.

Binanın en üst katına da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

''PANİĞE KAPILDIK AMA EVDEKİLERİ KURTARDIK''

Yangına zamanında müdahale edildiğini belirten Cesur, "Yangın tahminimce çatıdan çıktı. Alev aşağıya doğru inmeye başlayınca paniğe kapıldık ama evdekileri kurtardık." ifadelerini kullandı.

Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Yangından anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı


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