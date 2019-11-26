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Kayseri'de domuzdan kaçanlar direğe çıktı

Yangından kaçan domuzu gören vatandaşlar, direklere çıkarak domuzun gitmesini bekledi.

İHA | 26.11.2019 - 17:11..
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kaykop mevkiindeki sazlık alanda, nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYVANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Alanda bulunan büyükbaş hayvanlar, alevlerin hızla büyümesiyle zor anlar yaşadı. Çoban ve itfaiye ekipleri, büyükbaş hayvanların zarar görmemesi için büyük uğraş verdi. İtfaiye ekipleri, ayrıca geniş alana yayılan alevleri söndürmek için seferber oldu.

Kayseri'de domuzdan kaçanlar direğe çıktı

Yangından kaçan domuzdan korkup direğe çıktılar VİDEO

DOMUZDAN KORKTULAR, DİREKLERE ÇIKTILAR

Öte yandan, alevlerin arasında kalan yabani domuzlar da can havliyle kaçışmaya başladı. Domuzun üzerlerine geldiğini gören vatandaşlar, kurtulmak için direklere çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de domuzdan kaçanlar direğe çıktı

Kayseri'de domuzdan kaçanlar direğe çıktı

Kayseri'de domuzdan kaçanlar direğe çıktı

Kayseri'de domuzdan kaçanlar direğe çıktı

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