Yangından kurtulan koala, su içerken boğularak öldü

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlar sürerken, vatandaşlar ve yardım dernekleri de koala neslini kurtarmak için harekete geçmiş durumda.

Bu kapsamda, koalaları kurtaran kişilerin, ilk müdahale olarak onlara şişeyle su içirdikleri sık sık sosyal medyada da görülüyor.

KOALA YANLIŞ MÜDAHALE SONUCU ÖLDÜ

​Ancak ülkede faaliyet gösteren hayvan koruma derneği Animalia Wildlife Shelter, yanlış müdahale sonucu bir koalanın hayatını kaybettiğini duyurdu ve vatandaşlar için bir uyarı yayımladı. ​Dernek, Doğu Gippsland bölgesinde yangından canını kurtaran Arnie isimli koalanın, bir kişinin yardım etmek için uzattığı şişeden su içerken boğularak öldüğünü açıkladı. Derneğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Arnie'ye şişeyle su içiren kişilerin artniyetli olmadığı ancak bilgisiz olduklarından istemeden ona zarar verdikleri belirtildi.

SIK SIK SU İÇMİYORLAR

Koalaların genellikle su ihtiyaçlarını okaliptus yapraklarını yiyerek aldıkları, sık sık su içmedikleri, içmek istedikleri zaman da birikintilere eğilerek dilleriyle küçük miktarlarda su aldıkları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arnie ile karşılaşanlar koalaların başlarını havaya dikerek çok miktarda su içemeyeceklerini bilmiyorlardı. Oysaki bu yöntem suyun akciğerlerine kolayca gitmesine neden olarak ölüme sebep verebiliyor. Arnie'nin başına gelen de bu, maalesef tedaviye alınsa da hayatını kaybetti."





BİR KAP İÇERİSİNDE VERİLMESİ GEREKİYOR

​Currumbin Vahşi Yaşam Hastanesi'nden veteriner hekim Michael Pine ise, vatandaşların koala gördüklerine şişe yerine önlerine geniş bir kap koyarak yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

1 MİLYARA YAKIN HAYVAN ÖLDÜ

​​Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü. Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta ‘felaket durumu’ ilan etmişti. Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.