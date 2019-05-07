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Adana'da anne yangından sadece iki çocuğunu kurtarabildi

Ceyhan ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında anne Duygu Meme iki çocuğunu dışarı çıkarmayı başarırken, alevlerin arasında kalan 5 yaşındaki Bilal hayatını kaybetti.

İHA | 07.05.2019 - 10:34..
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O anları gözyaşları içerisinde anlatan acılı anne, çadırda kalan ailesi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

ÇIKAN YANGINDAN 7 AYLIK BEBEĞİNİ VE 7 YAŞINDAKİ KIZINI KURTARDI

Olay, 24 Mart günü Birkent Mahallesi’nde Ahmet Meme’ye ait iki katlı evde yaşandı. Evde duman olduğunu gören Duygu Meme iddiaya göre 7 aylık bebeği Eylül’ü ve 7 yaşındaki kızı Emine’yi alarak kendini dışarı attı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın ahşap olan evi bir anda sardı. Yangın esnasında evin ikinci katındaki odada uyuyan 5 yaşındaki Bilal Meme’nin dışarıda olmadığını fark eden anne Duygu Meme alevlerin içine girerek oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak ikinci kata çıkan ahşap merdiven yanarak çöktüğü için ikinci kata çıkamadı.

Evinin yandığını haber alan Ahmet Meme (33) olay yerine geldiğinde yangın tüm evi sarmış, Bilal Meme ise ikinci katta alevlerin arasında kalmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin ikinci katında 5 yaşındaki Bilal Meme’nin cesedine ulaşıldı. Yangın sonrası ise ahşap ev tamamen yıkıldı.

Adana'da anne yangından sadece iki çocuğunu kurtarabildi

ÇADIRDA KALAN 7 KİŞİLİK ACILI AİLE YARDIM BEKLİYOR

Olay gününü gözyaşları içerisinde anlatan anne Duygu Meme, “Ben mutfakta yemek yapıyordum. İki çocuğum o esnada alt katta yanımdaydı. Bilal de yukarı kata çıktı. Yangın çıktı. İki çocuğumu alarak dışarı çıktım. Bilal’i aradım yok yanımda dışarıda. İki çocuğumu kurtardım. Bilal’i alamadım yangından. Büyüklerimden hayırseverlerden yardım bekliyorum” dedi.

Adana'da anne yangından sadece iki çocuğunu kurtarabildi

"BİLAL'İ KURTARAMADIK"

Ahmet Meme ise, “Elektrik kontağından çıkmış yangın. Oğlum Bilal ikinci katta uyuyormuş. Ben eve geldiğimde içeri girdim ama merdiven yanarak yere düştü. Yukarı kata çıkmam mümkün olmadı. İki çocuğumuzu kurtardık ama Bilal vefat etti. Babam, kız kardeşim de bizimle birlikte kalıyor. Şu anda çadırda kalıyoruz. Çaresiziz. Herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Adana'da anne yangından sadece iki çocuğunu kurtarabildi

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