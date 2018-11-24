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Yangını 'yetişin burayı yakıyorlar' diye ihbar etti

Sakarya'da ev yemekleri satan bir işletmede yangın çıktı.

İHA | 24.11.2018 - 01:01..
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Yangın, Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Donatım İlçe Durakları mevkiinde bulunan ev yemekleri yapan bir işletmede meydana geldi.

'Yetişin burayı yakıyorlar’ ihbarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 araç ve 8 personel olay yerine kısa sürede geldi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını 'yetişin burayı yakıyorlar' diye ihbar etti

İŞYERİ SAHİBİ ŞOK GEÇİRDİ

İş yerinin yandığı haberini alan ve daha sonrasında olay yerine gelen işletme sahibi kadın sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçiren iş yeri sahibi için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını 'yetişin burayı yakıyorlar' diye ihbar etti

SU ŞİŞESİ İÇERİSİNDE BENZİN BULUNDU

Öte yandan, söndürülen yangın sonrasında işletmede su şişesi içerisinde benzin bulundu. Ekipler, işletmenin kundaklandığı şüphesi üzerinde dururken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangını 'yetişin burayı yakıyorlar' diye ihbar etti

Yangını 'yetişin burayı yakıyorlar' diye ihbar etti

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