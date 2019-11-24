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Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada ve yanındaki kahvedeki insanların sakinliği dikkat çekti.

DHA | 24.11.2019 - 03:11..
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Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada evin mutfak kısmında çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri paniğe kapılarak sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

YANGINA ALDIRMADILAR

Yangının başlamasıyla binadakiler panikle kendilerini dışarı atarken, bazı bina sakinleri ise, dışarı çıkmayarak olup bitenleri pencereden dışarı bakarak izledi. Yangının çıktığı binanın birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişinin, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izlediği görüldü. Binanın zemin katındaki berber de yangına rağmen tıraşına devam etti. Ayrıca, yan binanın giriş katındaki kahvehanede bulunanların da yangına aldırmayarak oyun oynamayı sürdürdüğü görüldü.

Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

"BİR ANDA 'EV YANIYOR' DİYE BAĞIRMA SESİ DUYDUK"

Mahalle sakini Selahattin Demirbaş, “Biz burada çay ocağında oturuyorduk. Bir anda 'ev yanıyor' diye bağırma sesleri geldi. Biz de dışarı koştuk. Terasın alt katı yanıyordu. İçeride kimse yoktu. İtfaiye ekipleri zamanında gelerek, müdahale ettiler" dedi.

Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

Arkasında ev yanarken eğlenen Rus çocuk

Yangın çıkan binada hiçbir şey olmamış gibi durdular

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