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Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yangında hasar gören kasabaya ziyaretinde protestolara maruz kalınca ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı.

AA | 03.01.2020 - 07:42..
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Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Ülkenin en kalabalık eyaleti New South Wales'deki Cobargo kasabasında yaşayanlar, bölgeye gelen yardımların yetersiz olduğunu söyleyerek Başbakan Morrison'a tepki gösterdi.

ELİ HAVADA KALDI, ZORLA SIKTI

Başbakan Morrison ise "insanların kendilerini bu kadar ortada bırakılmış hissetmelerine şaşırmadığını" söyledi.

Morrison bir kadına yaklaşarak elini sıkmak istedi ancak kadın elini uzatmadı.

Bunun üzerine Başbakan kadının elini tutup zorla sıkarken, aldığı yanıt "Siz itfaiyeye daha fazla yardım gönderene dek elinizi sıkmayacağım" oldu. Morrison, bunun üzerine kadının yanından uzaklaştı.

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

BAŞBAKANA "APTAL" DEDİLER

Başbakan Morrison'a yaklaşan başka bir kadın ise "Kasabamızı savunmak için nasıl olur da sadece dört itfaiye aracı verilir? Kasabamızın çok fazla parası yok ama altın kalpli insanları var" dedi.

Morrison uzaklaşmaya çalışırken, başka bazı köy sakinleri de Başbakan'a "aptal" dedi ve ona köyde istenmediği söyledi.

Bir kişi de, "Buradan oy falan alamayacaksın dostum. Liberal Parti'ye oy yok" dedi.

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

YANGINLAR YAYILIRKEN TATİLE GİTMİŞTİ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinde yangınlar hızla yayılırken Hawaii'ye tatile gittiği için de eleştirilmiş, tepkiler sonrası tatilini yarıda keserek ülkeye dönmek zorunda kalmıştı.

New South Wales eyaletinin Cobargo kasabasında hafta başında bir baba-oğul evlerini alevlerden kurtarmak isterken hayatını kaybetmiş, kasabada pek çok kişi de evsiz kalmıştı.

Eyalette yangınlar nedeniyle bir hafta olağanüstü hâl ilan edilmişti.

New South Wales ve komşu Victoria eyaletinde, Eylül ayından beri devam eden orman ve çalı yangınları sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 1200 ev de kullanılamaz hale geldi.

Avustralya'da sadece bu hafta içerisindeki yangınlar nedeniyle 17 kişiden halen haber alınamıyor.

Ordu, Victoria eyaletinde 4 bin kişiyi tahliyeye hazırlanıyor.

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