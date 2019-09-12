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Yanında çalışan çırağını triger kayışı ile dövdü

Konya’da yanında çalışan 15 yaşındaki çırağını triger kayışı ile döverek yürüyemez hale getiren oto bakım ustası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 12.09.2019 - 17:09..
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Konya'da yaşayan 15 yaşındaki M.A., Fatih S.’ye (34) ait oto bakım ve onarım servisinde işe başladı.

KUZENİNİN OMUZLARINDA EVE GİTTİ

Müşterisine sinirlenen Fatih S., yanında çalışan çocuğu triger kayışı ile ayakta duramayacak hale gelene kadar dövdü. M.A.’nın eve kuzeninin omuzlarında geldiğini gören aile, dehşete düşerek şikayetçi oldu.

Yanında çalışan çırağını triger kayışı ile dövdü

"İYİ NİYETİMİN KURBANI OLDUM"

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Fatih S., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben çalışma şekli nedeniyle kendisini dikkat olması için uyardım. M.A.’nın dikkat sorunu vardı. Onu dövmedim, iyi niyetimin kurbanı oldum. Hakkımdaki suçları reddediyorum.” dedi.

Yanında çalışan çırağını triger kayışı ile dövdü

TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen oto bakım ustası, 'kasten yaralama, hakaret, tehdit ve hürriyeti tahdit' suçlarından tutuklanarak, Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yanında çalışan çırağını triger kayışı ile dövdü

Yanında çalışan çırağını triger kayışı ile dövdü

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