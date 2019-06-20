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Yankesicinin savunması: Ayda 5 bin lira az, ne yapayım

Ankara'da polisin yakaladığı 2 yankesiciden birinin savunması pes dedirtti.

İHA | 20.06.2019 - 02:29..
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Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kaldığı otelde yakalanan 69 yaşındaki yankesici C.Ö.’nün, bankadan emekli maaşını çeken vatandaşları hedef aldığı belirtildi.

MAAŞINI ÇEKEN YAŞLILARI HEDEF ALIYOR

Yankesicinin, maaşlarını çeken vatandaşların yanına bozuk parası olmadığı gerekçesiyle yaklaşarak yardım istediği, bu sırada el çabukluğuyla mağdurların bin lirasından 350 lirasını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polisin operasyonuyla yakalanan C.Ö.’nün, ifadesinde şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

"AYDA 5 BİN LİRA BANA YETMEZ, NE YAPAYIM"

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaldığı otelde yakalanan bir diğer şüpheli M.K.’nin ise AŞTİ’ye gittiği ve geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın yoğunluğundan faydalanarak yankesicilik eylemini gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelinin, Ankara’ya gelen yolcuların bagajlarını almaya yöneldiği sırada vatandaşları sıkıştırma yöntemiyle ceplerinden paralarını çekerek aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Yakalanan yankesici M.K.’nin ifadesinde “Mesleğim bu ne yapayım aylık 5 bin TL bana yetmez” dediği belirtildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Polis ekiplerinin, güvenlik kameralarını detaylı olarak incelemeleri sonucunda yakalanan şüphelilerden, C.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yankesicinin savunması: Ayda 5 bin lira az, ne yapayım

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