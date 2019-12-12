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Yanlış park eden sürücünün hatasını vatandaş düzeltti

Sorumsuz sürücünün yol kenarına hatalı şekilde park ettiği otomobil, otobüsün ilerlemesine engel olunca, vatandaşlar, otomobili el birliğiyle yerinden kaldırdı.

İHA | 12.12.2019 - 09:42..
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Dudullu’da Alemdağ Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, seyir halinde olan bir otobüs şoförü, sürücüsünün hatalı şekilde park ettiği otomobilin yolu kapaması nedeniyle yoluna devam edemedi.

EL BİRLİĞİYLE YOLDAN ÇEKTİLER

Sorumsuz sürücünün hatalı park engeline takılan otobüs şoförünün yardımına çevredeki vatandaşlar ile otobüsteki yolcular yetişti. Vatandaşlar el birliği ile otomobili yerinden kaldırarak yoldan çekti. Otomobilin yoldan çekilmesiyle önü açılan otobüs şoförü de yoluna güvenli bir şekilde devam edebildi.

Yanlış park eden sürücünün hatasını vatandaş düzeltti ViDEO

Yanlış park eden sürücünün hatasını vatandaş düzeltti

Yanlış park eden sürücünün hatasını vatandaş düzeltti

Yanlış park eden sürücünün hatasını vatandaş düzeltti

Yanlış park eden sürücünün hatasını vatandaş düzeltti

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