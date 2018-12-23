taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

Belçika'nın Anvers kentinde, otomobil yedek parçaları içine gizlenmiş bir konteyner kokain, teslimatı yapacak kamyon şoförünün ev numaralarını karıştırması üzerine polisin eline geçti.

Haber Merkezi | 23.12.2018 - 00:36..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Merksem'deki Bredabaan semtinde bulunan bir inşaat şirketine, otomobil parçaları ile dolu bir konteyner teslimatı yapıldı.

Şirket yetkilileri, kendilerinin böyle bir sipariş vermediğini belirtmesine rağmen, kamyon şoförü, teslimat notunda bulunan adresin inşaat şirketine ait olduğunu söyledi.

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

ŞİRKET ÇALIŞANLARI POLİSE HABER VERDİ

Bunun üzerine inşaat şirketi çalışanları, polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırma sonucu, konteynerin, birkaç ev ileride oturan Fuad Y.'ye ait olduğunu belirlendi.

Federal polis, konteynere el koyarak arama yaptı. Konteynerin içindeki özel bölmelerde, büyük miktarda kokain ele geçirildi.

Polis, Fuad Y. ile Jawat Z. ve El M. adlı kişileri gözaltına aldı.

Polis, bu kişilerin, Borgerhout'taki dört barda kokain sattıkları gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan, Mustapha D ve 4 yakınıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

8
Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

0
Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

0
Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir