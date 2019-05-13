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Yanlış tespit yüzünden evlere kimse dokunamıyor

Deliballılar köyüne 10 yıl önce gelen üniversite öğrencilerinin çektiği fotoğraf, köy sakinlerinin başını yaktı. O fotoğraf kareleri yüzünden evler, SİT alanı ilan edildi. Yıkılsa da dokunulamıyor.

İHA | 13.05.2019 - 11:17..
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Bursa'nın Orhaneli ilçesi Deliballılar köyü sakinlerinin başı, yapılan bir hata sebebiyle dertte. Köylüler, tarihi olmayan köy evlerinin SİT alanı ilan edilmesiyle birlikte yıkılışını izliyor.

KÖY SAKİNLERİ ŞEHRE TAŞINIYOR

Şu an köyde 10 ev yıkılmış ve harap vaziyette duruyor. Köylüler SİT alanı olduğu için molozları kaldırıp, yerine yeni ev yapamıyor. İşin içinden çıkamayan köylülerin yarısı, köylerini terk edip şehre taşınmak zorunda kaldı.

"RESTORE EDİLMESİ GEREKMİYOR MU?"

Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade eden Delibalılar Köyü Muhtarı Şahmeran Ay, "Köyümüzün evleri, SİT alanı ilan edilip Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmış. Bu evler koruma altındaysa, restore etmeleri gerekmez mi? Evler yıkılıyor. Kimse bir şey yapamıyor. Yıkılan evin molozunu da kaldıramıyoruz. Şu an köyde 10 tane yıkılmış bina var. Köyümüzün evleri tarihi falan değil. Evler yeni yapılmış evler. Evlerimiz tarihi SİT alanında olmasını gerektirecek şekilde değil." dedi.

"EVLERİ DEĞİL, İNSANLARI KORUMA ALTINA ALSINLAR"

10 yıl önce üniversite öğrencilerinin köye gelerek eski evlerin fotoğraflarını çekmesinin ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu harekete geçerek, evleri koruma altına aldı. Muhtar Şahmeran Ay, "Aslında evleri değil, bizim köyün insanlarını koruma altına alsınlar. Köyde insan kalmadı, herkes köyü terk ediyor. Köyde yaşayanların en genci 80 yaşında. Köyümüz nüfusu şu an 70 kişi. Göç olmadan önce 180 kişi yaşıyordu." diye konuştu.

"EVLERİ BABALARIMIZ YAPTI"

Evlerine çivi bile çakamayan köylüler ise "Köyümüzün evleri tarihi değil, evleri bizim babalarımız yaptı. Biz hatırlıyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülsün. Yoksa, köyde yaşayan insan kalmayacak." şeklinde konuştu.

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