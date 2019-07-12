Rusya’nın St. Petersburg şehrinde araçların otopark alanında bir otomobil ile cip arka arkaya dururken cip sürücüsü arkasındaki araca yol vererek garajına önce girmesini sağladı.

GERİ VİTES YAPIP TAM GAZ YAPTI

Aracını biraz ileriye alan sürücü diğer aracın garajına girmesini beklerken ardından kendi garajına aracını park etmek istedi. Bu sırada otomobilin sürücüsü aracını garajına soktu. Aracını tam park edemeyen 61 yaşındaki kadın sürücü aracını geri vitese alıp ardından tam gaz yaptı.

Yanlışlıkla komşusunun garajına dalan Rus sürücü VİDEO

DEFALARCA KAFASINA VURDU

Aniden garajından çıkan araç önce cipin arkasına ardından arkasındaki garaja daldı. Bu esnada sürücüye park etmesi için yol veren cipin sürücüsü büyük şok yaşadı. Aracı hasar alan cip sürücüsü sinir krizleri geçirerek defalarca elleriyle kafasına vurdu.

İZLEYENLER GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Yaşanan kazanın ardından komşular arasında tartışma çıktığı öğrenilirken garajların bulunduğu kısımda bulunan güvenlik kameraları izlendi. İlginç kazanın görüntülerinin güvenlik kamerası kayıtlarından izleyen kişiler ise gülme krizlerine girdi.

Yaşanan olayda özel eşyaların depolandığı garajın büyük hasar aldığı öğrenilirken kaza yapan kadın sürücünün tüm zararları karşılamayı kabul ettiği öğrenildi.