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Yanlışlıkla öldü denilen polisin eşi tutuklandı

Adana'da tabancasını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polis memurunun eşi, kocasını "kasten öldürmeden" tutuklanırken, polisin babası, suçlamayı kabul etmedi ve "Gelinim öldürmedi." dedi.

İHA | 09.12.2019 - 11:45..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 4 aylık polis memuru Alper Doğan (24) evinde tabancasıyla ağır yaralandı. 1 yıl önce evlendiği eşi Fadime Doğan'ın çağırdığı ambulans ile Alpay Doğan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yanlışlıkla öldü denilen polisin eşi tutuklandı

BEYLİK TABANCAYLA HAYATINI KAYBETTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, polis memurunun ölümü üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan çalışmada polisin beylik tabancasından çıkan kurşunla öldüğü ve yanında sadece eşi olduğu tespit edildi. Polis bunun üzerine eşinin ifadesine başvurdu.

Yanlışlıkla öldü denilen polisin eşi tutuklandı

ŞAKA YAPMIŞ

Fadime Doğan, ilk ifadesinde eşinin tabancasını temizlerken öldüğünü öne sürünce, adli tıp raporu beklendi. Talihsiz polisin, uzaktan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirlenince de Fadime Doğan gözaltına alındı. İkinci kez ifadesi alınan Doğan'ın, eşinin tabancanın mermilerini çıkardığını sonra da kendisinin tabancayı alarak "sıkayım mı" diye şaka yaptığını, eşinin de "vuramazsın, sıkamazsın" diyerek karşılık verdiğini, bunun üzerine tetiğe basarak şaka amaçlı ateş ettiğini ancak içinde mermi olduğu için eşinin yaralandığını, hemen ambulans çağırdığını söylediği belirtildi.

Yanlışlıkla öldü denilen polisin eşi tutuklandı

TUTUKLANDI

Bu ifadeden sonra Doğan, adliyeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

POLİSİN BABASI: GELİNİM ÖLDÜRMEDİ

Bu arada, Alpay Doğan'ın cenazesi dün yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alarak Çaylı Mahallesi'nde toprağa verildi. Doğan'ın babası Mahmut Doğan ise oğlu ile gelininin 5 yıldır birbirini sevdiğini belirterek, "Gelinim, oğlumun yolunu gözlerdi. Onlar birbirini çok seviyordu. Oğlumu, gelinimin öldürdüğüne inanmıyorum. Gelinim benim yeğenim zaten. Bu olay bir kaza. Onlar birbirine doyamadı." dedi.

Yanlışlıkla öldü denilen polisin eşi tutuklandı

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