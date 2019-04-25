Yapay döllenme yoluyla dünyaya gelen gergedan

Cinsiyeti henüz bilinmeyen yavru gergedanın annesi "Akuti" (Prenses) hayvanat bahçesine 2016 yılında getirilmişti.

Akuti'nin normal yollardan gebe kalma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış, 2018 yılının ocak ayında yapay döllenme denemelerine başlanmıştı.

Adı henüz konulmayan yavrunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

DÜNYA ÜZERİNDE 3 BİN 500 KALDI

Uluslararası Gergedan Vakfının verilerine göre, dünya üzerinde 3 bin 500 civarında Hint gergedanı yaşıyor.

GEBELİKLERİ 15-16 AY

Boynuzları için avlanan ve nesli tükenme tehdidi altında olan Hint gergedanlarında gebelik, 15 ile 16 ay sürüyor, dişiler iki ya da üç yılda bir tek yavru doğurabiliyor.

Şimdilik sadece Facebook üzerinden resimleri paylaşılan yavru ve annesi Akuti'nin bir süre sonra ziyaretçilere gösterileceği açıklandı.

Doğumun, nesli tükenme tehdidi altında olan türler için önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.