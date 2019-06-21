Yapay kan dolaşımı sayesinde yüzebilen robot balık

Teknoloji bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni robot balık, sıvı halde bulunan pilleri çeşitli bileşenlerine ve motorlarına aktarabilen yapay bir kan dolaşımı sistemine sahip.

Yapay kan dolaşımı sistemi, robot balığın 37 saat boyunca suyun içinde hareket edebilmesini sağlıyor ve normal bir bataryadan yüzde 325 daha fazla enerji depoluyor.

Robot balık her ne kadar suyun içinde çok hızlı hareket edemese de kan dolaşımına sahip biyolojik organizmalardan ilham alan araştırmacılar yeni nesil robotların nasıl daha verimli olabileceğini ortaya koydu.

YÜZGEÇLERİNİ DE HAREKET ETTİREBİLİYOR

Robot balıktaki yapay kan dolaşım sistemi balığın yalnızca hareket etmesini değil, aynı zamanda robotun yüzgeçlerini hareket ettirebilmesi için gereken hidrolik sıvı vazifesini de görüyor.

Sıvı haldeki bataryalar gelecekte de robot yapımında kullanılarak daha çok verimlilik sağlanması amaçlanıyor. Robot balık her ne kadar yavaş hareket etse de önümüzdeki süreçte geliştirilerek normal bir balık gibi hareket etmesi sağlanabilir.

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