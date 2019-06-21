taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.812
Euro
6.5846
Altın
1398.25
Borsa
93457.52
Gram Altın
261.222

Yapay kan dolaşımı sayesinde yüzebilen robot balık

Araştırmacılar, akışkan haldeki pilleri kullanarak yapay kan dolaşımına sahip robot balık üretti.

Haber Merkezi | 21.06.2019 - 16:42..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Teknoloji bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni robot balık, sıvı halde bulunan pilleri çeşitli bileşenlerine ve motorlarına aktarabilen yapay bir kan dolaşımı sistemine sahip.

Yapay kan dolaşımı sistemi, robot balığın 37 saat boyunca suyun içinde hareket edebilmesini sağlıyor ve normal bir bataryadan yüzde 325 daha fazla enerji depoluyor.

Yapay kan dolaşımı sayesinde yüzebilen robot balık

Robot balık her ne kadar suyun içinde çok hızlı hareket edemese de kan dolaşımına sahip biyolojik organizmalardan ilham alan araştırmacılar yeni nesil robotların nasıl daha verimli olabileceğini ortaya koydu.

YÜZGEÇLERİNİ DE HAREKET ETTİREBİLİYOR

Robot balıktaki yapay kan dolaşım sistemi balığın yalnızca hareket etmesini değil, aynı zamanda robotun yüzgeçlerini hareket ettirebilmesi için gereken hidrolik sıvı vazifesini de görüyor.

Yapay kan dolaşımı sayesinde yüzebilen robot balık

Sıvı haldeki bataryalar gelecekte de robot yapımında kullanılarak daha çok verimlilik sağlanması amaçlanıyor. Robot balık her ne kadar yavaş hareket etse de önümüzdeki süreçte geliştirilerek normal bir balık gibi hareket etmesi sağlanabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

599
İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

186
HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

373
Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

829
İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

499
70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

235
Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

373
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir