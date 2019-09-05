Yapay yer çekimine sahip uzay oteli 2025 yılında açılacak

Son yıllarda gelişen uzay teknolojileri ile gelecekte uzayda konaklamak mümkün olabilir. Neredeyse dünyadaki otellerde bulunan bütün imkanlara sahip olacak dünyanın ilk uzay oteli üzerinde, çalışmalar devam ediyor. Eğer her şey yolunda giderse, yapay yer çekimine sahip ilk uzay otelinin 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Gateway Foundation tarafından tasarlanan ve Alman bilim adamı Von Braun’ın adı verilen uzay oteli, 2025 yılında yörüngede olacak. Yapay yer çekimi bulundurulacak uzay istasyonu, bir otel olarak hizmet verecek. Otelin konaklama kapasitesi ise yaklaşık 400 kişi olacak.





YAPAY YER ÇEKİMİNE SAHİP OLACAK

Bildiğiniz gibi uzaydaki yer çekimi nedeniyle orada hareket etmek dünyadakinden epey zor; ancak otel, konaklayanların tıpkı dünyadaki gibi hareket etmeleri için yapay bir yer çekimi oluşturacak. Böylece otel çalışanları ve misafirler uzay istasyonunda konforlu bir biçimde uzun bir süre konaklayabilecek.

Otel; bir dış, bir de iç halkanın birbirinin etrafında dönerek yapay bir yer çekimi yaratılmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Otelin yapımı için ise Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yapımında kullanılan teknoloji kullanıldı.

24 KAPSÜLÜ BULUNACAK

Tim Alatorre’nin projesini tasarladığı halka biçimindeki uzay otelinde, 24 kapsül bulunacak. Bazı kapsüllerde kalıcı olarak konaklanabilecek, bazıları da uzay ajanslarına kiralanacak. Geri kalanlarda ise uzaya gelen turistler konaklayacak.

Gateway Foundation, uzay otelini, her hafta ortalama 100 turistin ziyaret etmesini bekliyor.

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