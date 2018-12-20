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Yapay zeka, daha iyi bilgisayar grafikleri elde edecek

Yapay zeka kullanılarak, bilgisayar grafikleri daha gerçekçi hale gelecek.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 11:22..
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Viyana Teknoloji Üniversitesi'nde Görsel Hesaplama ve İnsan Merkezli Teknoloji Enstitüsü'nden Károly Zsolnai-Fehér, “Bir nesneyi fotogerçekçi görünmek için genellikle yüzlerce parametreyi manuel olarak ayarlamamız gerekiyor” diyor. Çok fazla ayrıntı içeren bir görüntü oluşturmak, çok yoğun çalışma gerektiriyor ve aynı zamanda çok zaman alıyor.

yapay zekaKaynak: Viyana Teknoloji Üniversitesi

Zsolnai-Fehér, bu zorlu ve zaman alıcı yöntemleri kullanmak yerine yapay zeka teknolojilerinden yardım alıyor. Bilgisayarın belirli bir materyali nasıl görüntüleyeceğini öğrenmek için, örnek nesnenin farklı sürümleri görüntüleniyor. Birkaç uygulama denemesinden sonra yapay zeka, istenen malzemenin fiziksel özelliklerini öğreniyor, ve parametreleri belirleyip bilgisayarlara aktarıyor.

yapay zekaKaynak: Viyana Teknoloji Üniversitesi

SADECE MÜKEMMEL DEĞİL AYNI ZAMANDA ÇOK HIZLI

Normal grafik oluşturma yöntemlerine göre oldukça hızlı olan yapay zeka teknolojisi, bilgisayar grafiklerinde yeni bir oluşum getiriyor. Yeni yöntemler, ilk kez Ağustos 2018'de gerçekleşen dünyanın en büyük ve en prestijli bilgisayar grafiği olan SIGGRAPH'da tanıtıldı.

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