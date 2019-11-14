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Yapay zeka EKG ile bir yıl içinde ölecekleri tahmin etti

ABD'de geliştirilen bir yapay zeka programı, kalp hastalarının EKG sonuçlarını inceledi ve yüzde 85'lik doğruluk oranıyla ölüm tarihlerini verdi.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 09:35..
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ABD'de geliştirilen bir yapay zeka programı, 400 bine yakın insanın elektrokardiyogram (EKG) sonuçları üzerinden bir yıl içerisinde hangilerinin öleceğini yüksek bir doğruluk oranıyla tahmin etti.

1 MİLYON 770 BİN EKG SONUCU YÜKLENDİ

New Scientist dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Doktor Brandon Fornwalt ve bir grup meslektaşı, 1 milyon 770 bin EKG sonucunu yapay zeka programına yükledi.

Yapay zeka EKG ile bir yıl içinde ölecekleri tahmin etti

ÖLÜM RİSKİNİ BİLE DOĞRU HESAPLADI

Sonuçlar üzerinden hastaların bir yıl içinde ölüp ölmeyeceğini tahmin eden program, kardiyologların tahminlerinden daha iyi bir tahmin tablosu ortaya koydu. Yüzde 85 doğruluk payıyla tahmin yürüten program, kardiyologların EKG sonuçlarına göre sağlıklı olduğunu düşündükleri hastaların bile ölüm riskini bile doğru şekilde hesapladı.

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