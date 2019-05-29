Yapay zeka, gerçek hayatta var olmayan sahte insanlar üretiyor

Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zekâ, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Büyük şirketler kendi yapay zekâ teknolojileri için ciddi paralar harcarken, bu teknolojinin bizlere sunduğu oldukça ilginç sistemler de mevcut.

Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nde bulunan Datagrid adlı bir girişim tarafından geliştirilen yapay zeka, gerçek hayatta var olmayan yeni insan modelleri üretiyor.

GAN TEKNOLOJİSİ İLE YAPILDI

Gerçeğinden ayırt edilemeyen insan modellerini istenildiği sayıda üretebilme yeteneğine sahip bu süper güçlü yapay zeka, GAN teknolojisi kullanılarak geliştirildi. Birbiri ile rekabet halinde olan iki yapay zeka içeren bu sistemde, birinci yapay zeka insanların gerçeğe benzer görüntülerini oluştururken, diğer yapay zeka ise sahte görüntüleri tespit etmek için görevlendiriliyor.

Bu projede gerçek insan görüntüleri üretmekle görevli yapay zeka, ilk başlarda oldukça başarısız oldu. Ancak her döngüde daha da akıllı hale gelen yapay zeka, o kadar gerçekçi insan modeli üretmeye başladı ki, sahte görüntüleri tespit etmek için görevlendirilen ikinci yapay zeka bile farkı tespit edemedi.

Yeni yapay zeka sistemlerine milyonlarca dolar harcayan şirketlerin ileride karşımıza ne gibi sürprizlerle çıkacağı bilinmez ama eğer siz de yapay zeka algoritmalarına ve sinir ağı yöntemlerine meraklıysanız, çok yakında yapay zekayı derinlemesine inceleyeceğimiz yazı dizisi ve videolarla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin!

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