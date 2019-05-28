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Yapay zeka, göğüs röntgeninden hastalık teşhisine yardım ediyor

Göğüs röntgenlerindeki ortalama raporlama süresi yapay zekanın da yardımıyla oldukça kısalıyor.

AA | 28.05.2019 - 14:12..
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Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zekâ, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Büyük şirketler kendi yapay zekâ teknolojileri için ciddi paralar harcarken, bu teknolojinin en çok kullanılacağı sektörlerin başında sağlık geliyor.

Yapay zekâ, sağlık alanındaki çalışmalarıyla geleceğe yön verecek. Göğüs röntgenlerindeki ortalama raporlama süresi, yapay zeka kullanılarak geliştirilen sistem sayesinde 11 günden 3 güne indirildi.

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3 GÜNDE TESPİT EDİLECEK

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden King's College London'ın araştırmasına göre, 500 bin yetişkinin göğüs röntgeni verisi kullanılarak geliştirilen yapay zeka sistemi, röntgen raporlama süresini kısaltarak aciliyeti olan vakaların tespit edilmesini kolaylaştırıyor.

Göğüs röntgenlerindeki anormal durumlar, yapay zeka kullanılarak geliştirilen sistem sayesinde 3 gün içerisinde tespit edilebilecek.

RÖNTGENLERİ YORUMLUYOR

King's College London araştırmacıları tarafından geliştirilen yapay zeka sistemi, göğüs röntgenlerindeki görsel kalıpları yorumlayabiliyor ve hastanın durumunun acil olup olmadığını algılayarak hastanın durumuyla ilgili radyoloji uzmanına çeşitli önerilerde bulunuyor.

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Acil hastalık belirtileri gösteren anormal göğüs röntgenlerinin bir radyoloji uzmanı tarafından en kısa zamanda gözden geçirilmesini sağlamak, hastaların hızlıca en uygun tedaviyi almasına ve tedavide başarı oranının artmasına imkan tanıyor.

Araştırmacılar, geliştirilen yapay zeka sistemi sayesinde raporlama gecikmelerinin ortadan kalkacağını ve aciliyeti olan hastaların erken teşhisle hızlı bir şekilde tedavi edileceğini ifade ediyor.

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