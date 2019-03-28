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Yapay zeka kullanılarak iki yeni gezegen keşfedildi

Araştırmacılar, Kepler uzay teleskobundaki verileri incelemek için yapay zeka kullanarak iki gezegen ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 10:34..
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Austin’deki Texas Üniversitesi’ndeki gökbilimciler, Google ile birlikte hareket ederek Kepler uzay teleskobundaki verileri incelemek için yapay zeka kullandılar. Araştırmacılar, yapay zeka destekli incelemenin sonucunda iki yeni gezegen keşfetti.

Üniversite lisans öğrencisi Anne Dattilo ve ekibi, gezegen avı yöntemiyle tespit edilemeyen sinyallerin ortaya çıkmasını sağlayan bir yapay zeka algoritması geliştirdi.  Araştırmacılar bu algoritma sayesinde Kepler uzay teleskobunun gizli verilerini ortaya çıkararak iki yeni gezegen tespit etti.

gezegen

GELECEK İÇİN UMUT VADEDİYOR

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu yapay zeka algoritması sayesinde sadece iki gezegen tespit etmekle kalmayıp, gelecekte de Kepler uzay teleskobu verileri arasında gizlenen çeşitli bilgileri ortaya çıkarabilir.

Yaklaşık 300 bin yıldızı yapay zeka kullanılarak incelenebileceğini ifade eden ekip üyeleri, bu yöntemin başka uzay görevlerinde de kullanılabileceğini ifade ettiler.

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