Yapay zeka, meme kanserine yakalanma riskini tahmin ediyor

Günümüzde en önemli teknoloji gelişmelerinden biri olan yapay zekâ, hemen hemen her sektörde kullanılacak gibi görünüyor. Büyük şirketler kendi yapay zekâ teknolojileri için ciddi paralar harcarken, bu teknolojinin en çok kullanılacağı sektörlerin başında sağlık geliyor.

Yapay zekâ, sağlık alanındaki çalışmalarıyla geleceğe yön verecek. Geliştirilen yapay zeka algoritması sayesinde hastaların bir yıl içerisinde meme kanserine yakalanıp, yakalanmayacakları tahmin edilebiliyor.

TAHMİN BAŞARISI YÜKSEK

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka sistemi ile hastalarda meme kanseri gelişip gelişmeyeceğini tahmin edebiliyor. Bağımsız değerlendirmelere göre sistem ilk denemelerinde, yüzde 87 ile 77 arasındaki kanser ve iyi huylu tümör gelişimlerini doğru tahmin etmeyi başardı.

Yapay zeka kullanılarak, olağanın dışında 9 bin 611 mamagrom ve sağlık kaydı incelendiğinde yüzde 48 oranında hastada meme kanseri tespit edildi. Bu sistemin kullanılmaması durumunda radyologların dijital mamagrofi ile söz konusu hastalıkları tespit edemeyebileceği belirtildi.

ABD’de kadınların yüzde 12’sinin yaşamları boyunca bir defa meme kanserine yakalanacakları ve 2020 yılına kadar 268 bin yeni kanser teşhisinin konulacağı tahmin ediliyor.

Yeni geliştirilen yapay zeka taraması sayesinde, meme kanseri vakalarını başlamadan tespit edilmesinin, kansere yakalanma yüzdesini düşüreceği ifade ediliyor.

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