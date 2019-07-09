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Yapay zeka, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksileri görüntüledi

Yeni bir yapay zeka teknolojisi, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksi kümelerini görüntülemeyi başardı.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 17:00..
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Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi ve birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Yapay zeka, birçok alanda işleri kolaylaştırdığı gibi uzay araştırmalarına da yön veriyor. Yeni geliştirilen yapay zeka sayesinde, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksi kümeleri görüntülendi.

Galaksi kümeleri, birlikte hareket eden yüzlerce hatta binlerce galaksinin birleşmesinden oluşuyor. Uzun yıllar bilinen en büyük gök yapıları olarak isimlendirilen Galaksi kümeleri, oldukça dev yapılar olmalarına rağmen ne yazık ki Dünya'dan gözlemlenemiyor, bu yapılar milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

galaksi kümeleri

YAPAY ZEKA SAYESİNDE UZAK GALAKSİ KÜMELERİ GÖZLEMLENDİ

Lancaster Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Matthew Chan, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksi kümelerinin gözlemlenebilmesi için derin öğrenme alt yapılı yapay zeka sistemi geliştirdi. “Deep-CEE” olarak adlandırılan bu sistem, uzak galaksileri keşfedebiliyor ve az ışık saçsalar bile onları ayırt edebiliyor.

Söz konusu yapay zeka, insanların nesneleri ayırt edebilmesini sağlayan yöntemleri taklit ederek sinir ağlarını kullanıyor. Şu ana kadar gözlemlenen galaksi kümelerinin görüntüleri kullanılarak eğitilen yapay zeka, birçok gök cismi arasından galaksi kümelerini tespit edebiliyor.

galaksi kümeleri

KARMAŞIK VERİLER HIZLICA ÇÖZÜLECEK

Bu çalışma sayesinde daha önce hiç keşfedilmemiş evrenin bölgeleri gözlemlenebilecek ve daha detaylı araştırmalar yapılabilecek. Ayrıca bu sistem, gözlem teleskoplarından gelen karmaşık verileri de kolaylıkla çözebilecek.

Örneğin teleskoplardan gelen çok büyük verilerin arasından görüntüleri hızlıca tarayabilecek Deep-CEE adlı bu sistem, galaksi kümelerinin nerede olabileceğini kolaylıkla tespit edebilecek.

galaksi kümeleri

Bir teleskop ne kadar büyük veri üretebilir ki diyenler için ufak bir hatırlatma yapalım. 2021 yılında kullanılmaya başlanacak LSST teleskobu, sadece bir günde toplam 15 terabayt (15 bin 360 GB)  veri üretecek. Haliyle bu verilerin kolayca ayırt edilebilmesi için de yapay zeka teknolojilerinden yararlanılacak.

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