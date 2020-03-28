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Yapay zeka uzmanları: Koronavirüs robotlar için bir dönüm noktası

Robotik uzmanları, yapay zeka ve robotların tehlikeli işleri başararak insanların hayatını kurtardığını vurguladı.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 09:01..
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına büyük iş düşüyor. Ancak Çin başta olmak üzere bazı ülkeler, doktorlara yardımcı olabilmek için robot teknolojilerine başvuruyor.

Araştırmacılara göre, yaşamları kurtarmak ve insanlığın koronavirüsün neden olduğu salgın hasarını azaltmak için robotların geliştirilmesi, insana yardımcı robotların yaygınlaştığı yeni bir çağın kapılarını açabilir.

robot

GELEDEKTE DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Araştırmacılar koronavirüsün, bulaşıcı hastalıkların riskleriyle mücadele için yapay sürdürülebilir robot, yapay zeka ve drone araştırmalarının önünü açabileceğini ve kurumların gelecekteki çalışma biçimleri için muhtemel bir "dönüm noktası" olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, salgın ve pandemilerle mücadelede yardım edecek robotik ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve fonlanması için daha fazlası yapılması gerektiğini ifade ediyor.

korona

DÜNYA ROBOTLARI KORONAVİRÜSE KARŞI NASIL KULLANIYOR

Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'deki bir otel, karantinaya altına alınanlara yiyecek taşıyan robotları kullanmıştı.

İspanya ise, ülkedeki koronavirüs testlerine destek olması amacıyla bir robot filosu hazırlanıyor. Bu filonun, ülkenin günlük test kapasitesini 80 bine kadar çıkarması planlanıyor.

Amazon ve UPS gibi şirketler de çeşitli drone'lar geliştirerek insan temasının en aza inmesine katkı sağlayacak.

Instagram: @eshteknoloji

 

Yapay zeka uzmanları: Koronavirüs robotlar için bir dönüm noktası

Yapay zeka uzmanları: Koronavirüs robotlar için bir dönüm noktası

Yapay zeka uzmanları: Koronavirüs robotlar için bir dönüm noktası

Koronavirüsün çıktığı Çin'deki bir otel, karantinaya altına alınanlara yiyecek taşıyan ve "Minik Fıstık" ismi verilen aleti kullanarak robotları ilk kullananlardan biri oldu.

İspanya'daysa ülkedeki koronavirüs testlerine destek olması amacıyla bir robot filosu hazırlanıyor. Filo ülkenin günlük test kapasitesini 80 bine kadar çıkartabilir.

Amazon ve UPS gibi şirketler de drone'lar geliştiriyor. Böylece insan teması ihtiyacını azaltabilirler.

Araştırmacılar, salgın ve pandemilerle mücadelede yardım edecek robotik ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve fonlanması için daha fazlası yapılması gerektiğini ifade ediyor.

"2015 ebola salgınındaki deneyim, geniş kullanım alanı yelpazesi gösterdi fakat bu kullanım örneklerini desteklemek için devlet kurumları ve endüstri ortaklığıyla yapılan (çokdisiplinli araştırmalara yönelik) fonlama maliyetli, seyrek kalmayı ve başka uygulamalara yönlendirilmeyi sürdürüyor" diye yazan araştırmacılar şöyle devam etti:

Sürdürülebilir bir araştırma ve değerlendirme yaklaşımı olmazsa, tarih tekerrür edecek ve teknolojik robotlar bir sonraki hadisede yardım etmek için hazır bulunmayacak.

 

 

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Umut Can Yıldız

© The Independent

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