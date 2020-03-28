Yapay zeka uzmanları: Koronavirüs robotlar için bir dönüm noktası

Koronavirüsün çıktığı Çin'deki bir otel, karantinaya altına alınanlara yiyecek taşıyan ve "Minik Fıstık" ismi verilen aleti kullanarak robotları ilk kullananlardan biri oldu.
İspanya'daysa ülkedeki koronavirüs testlerine destek olması amacıyla bir robot filosu hazırlanıyor. Filo ülkenin günlük test kapasitesini 80 bine kadar çıkartabilir.
Amazon ve UPS gibi şirketler de drone'lar geliştiriyor. Böylece insan teması ihtiyacını azaltabilirler.
Araştırmacılar, salgın ve pandemilerle mücadelede yardım edecek robotik ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve fonlanması için daha fazlası yapılması gerektiğini ifade ediyor.
"2015 ebola salgınındaki deneyim, geniş kullanım alanı yelpazesi gösterdi fakat bu kullanım örneklerini desteklemek için devlet kurumları ve endüstri ortaklığıyla yapılan (çokdisiplinli araştırmalara yönelik) fonlama maliyetli, seyrek kalmayı ve başka uygulamalara yönlendirilmeyi sürdürüyor" diye yazan araştırmacılar şöyle devam etti:
Sürdürülebilir bir araştırma ve değerlendirme yaklaşımı olmazsa, tarih tekerrür edecek ve teknolojik robotlar bir sonraki hadisede yardım etmek için hazır bulunmayacak.
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Independent Türkçe için çeviren: Umut Can Yıldız
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