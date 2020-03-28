Yapay zeka uzmanları: Koronavirüs robotlar için bir dönüm noktası

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına büyük iş düşüyor. Ancak Çin başta olmak üzere bazı ülkeler, doktorlara yardımcı olabilmek için robot teknolojilerine başvuruyor.

Araştırmacılara göre, yaşamları kurtarmak ve insanlığın koronavirüsün neden olduğu salgın hasarını azaltmak için robotların geliştirilmesi, insana yardımcı robotların yaygınlaştığı yeni bir çağın kapılarını açabilir.





GELEDEKTE DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Araştırmacılar koronavirüsün, bulaşıcı hastalıkların riskleriyle mücadele için yapay sürdürülebilir robot, yapay zeka ve drone araştırmalarının önünü açabileceğini ve kurumların gelecekteki çalışma biçimleri için muhtemel bir "dönüm noktası" olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, salgın ve pandemilerle mücadelede yardım edecek robotik ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi ve fonlanması için daha fazlası yapılması gerektiğini ifade ediyor.





DÜNYA ROBOTLARI KORONAVİRÜSE KARŞI NASIL KULLANIYOR

Koronavirüs salgınının çıktığı Çin'deki bir otel, karantinaya altına alınanlara yiyecek taşıyan robotları kullanmıştı.

İspanya ise, ülkedeki koronavirüs testlerine destek olması amacıyla bir robot filosu hazırlanıyor. Bu filonun, ülkenin günlük test kapasitesini 80 bine kadar çıkarması planlanıyor.

Amazon ve UPS gibi şirketler de çeşitli drone'lar geliştirerek insan temasının en aza inmesine katkı sağlayacak.

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