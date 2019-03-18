Yapay zekalı bilişim sistemine geçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapay zeka çalışmalarını önümüzdeki aylarda açıklayacak. Türkiye'nin ilk yapay zeka yönetim sistemi özelliğine sahip olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kısa sürede öğrencileri ve velileri mutlu edecek birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLECEK

Ziya Selçuk, "Türkiye'nin ilk yapay zekaya dayalı, veriye dayalı yönetim sistemini de önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlamış olacağız. Böylelikle alacağımız bütün kararları, gerçekleştireceğimiz bütün politikaları bu bilişim sistemi üzerinden kararlaştırmak, bir karar destek sistemi üzerinden hangi ilde neye karar vereceğiz, yatırımımızı nereye yönlendireceğiz, bunun matematiksel olarak yönlendirilmesine ağırlık vereceğiz. Bu anlamda baktığımızda da hangi ilimizde, ilçemizde hangi okulumuzun neye ihtiyacı olduğunu bir cep telefonundan mobil olarak izleme imkanımız da oluyor. " dedi.