Yapay zekanın 2019 yılında sağlık sektörüne katkısı

Yapay zeka söz konusu olduğunda, en fazla yarar görmesi muhtemel olan endüstri sağlık sektörüdür. Peki yapay zeka neden sağlık sektöründe bu kadar etkili olacak?

Hastanın ölmesi ile sonuçlanan kritik hastane hataları yapay zeka yoluyla en aza indirilebilir. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre hastane hataları yüzünden ölen insan sayısı, trafik kazalarına göre %11 daha fazla. Ayrıca sağlık sektöründeki hataların %86'sı tamamen önlenebilir hatalar olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka pazarının, sağlık sektöründe önümüzdeki beş yıl içinde 10 kattan fazla büyümesi bekleniyor.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDE YAPAY ZEKA DESTEĞİ





Yapay zeka kullanılarak, tıbbi görüntüleme tanısının doğruluğunu artırmanın yanı sıra, tedavi planlamasını kişiselleştirmek ve sonuçları iletmek çok daha kolay olacaktır. Radyoloji bölümünde yapay zekaya olan talep ve ilgi son zamanlarda önemli ölçüde artmıştır ve bu teknoloji için birçok yatırım yapılmıştır.

SAĞLIK HİZMETİ İLETİŞİMİNDE YAPAY ZEKA





İster hasta-hekim iletişimi olsun, ister farklı sağlık organları arasındaki iletişim olsun, sağlık hizmeti endüstrisinin iletişim sorunu yapay zeka tarafından en kolay ve en hızlı bir şekilde çözülebilecek. Özellikle önümüzdeki sene yapay zekanın sağlık hizmeti iletişiminde kullanılması önemli oranda artacak. Yapay zeka, , sağlık merkezleri ile randevuların planlanmasının kolaylaştırılmasını veya hastaların talep ettiği bilgilerin hızlı ve etkin bir şekilde iletilmesini sağlayacak.

TIBBI DOZAJ HATASINI AZALTMAK İÇİN YAPAY ZEKA KULLANILACAK

İlaç ve dozaj hataları, sağlık sektöründe,beklenmeyen ancak kolayca önlenebilen ölümlerin veya ciddi yaralanmaların önde gelen nedenlerinden biridir. Yapay zeka, büyük miktarda veriyi işleyebilmesi ve yorumlayabilmesiyle ünlüdür. Bu özellik, ilaçların dozajını hastaya göre en uygun olarak ayarlamak için kullanılacak.

