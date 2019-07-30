taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5736
Euro
6.2109
Altın
1427.81
Borsa
103076.25
Gram Altın
255.978

Yapay zekanın ürettiği metinleri ayırt eden yapay zeka geliştirildi

Yapay zeka tarafından yazılan metinlerin gerçek olup olmadığını tespit edebilen, yeni bir yapay zeka üretildi.

DHA | 30.07.2019 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi ve birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Yapay zeka, birçok alanda işleri kolaylaştırdığı gibi bazen istemeyen sonuçlara da yol açabiliyor. Örneğin yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan metinleri, gerçek bir kişinin yazdığı metinlerden ayırt etmek oldukça zor. Bu da bazı sorunları beraberinde getiriyor.

YAZI

YAPAY ZEKAYA KARŞI YENİ BİR YAPAY ZEKA

Yazılan metinlerin güvenilirliği söz konusu olduğunda yapay zeka teknolojisi, oldukça aldatıcı olabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için yapay zeka ile hazırlanan metin ile gerçek bir kullanıcının hazırladığı metni birbirinden ayırabilen, başka bir yapay zeka geliştirildi.

Hardvard Üniversitesi ve IBM çalışanları tarafından geliştirilen yeni yapay zeka teknolojisi, metinleri hazırlayanın yapay zeka olup olmadığını belirleyebiliyor.

YAPAY ZEKA

Giant Language Model Test Room ismi verilen bu uygulama, yapay zekanın tipik olarak istatistiksel kalıplara dayanarak oluşturduğu metinleri analiz ederek yüksek doğrulukta tespit ediyor.

Özellikle sahte haber ve botlara karşı mücadelede kullanılması planlanan yapay zeka teknolojisinin, kullanıcıların yanlış yönlendirilmesini engellenmesi hedefleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

89
AYM kararına karşı

AYM kararına karşı "1071" bildirisi

165
ABD'deki FETÖ şebekesi

ABD'deki FETÖ şebekesi

103
İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

İran ile Rusya'dan Hürmüz'de ortak tatbikat

29
Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

74
BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

BM: Suriyeliler İdlib'den Türkiye sınırına kaçtı

194
CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi

CHP'de akraba atamalarının önüne geçilemedi

339
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir