Yapay zekanın ürettiği metinleri ayırt eden yapay zeka geliştirildi

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi ve birçok alanda kullanılmaya başlandı.

Yapay zeka, birçok alanda işleri kolaylaştırdığı gibi bazen istemeyen sonuçlara da yol açabiliyor. Örneğin yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan metinleri, gerçek bir kişinin yazdığı metinlerden ayırt etmek oldukça zor. Bu da bazı sorunları beraberinde getiriyor.

YAPAY ZEKAYA KARŞI YENİ BİR YAPAY ZEKA

Yazılan metinlerin güvenilirliği söz konusu olduğunda yapay zeka teknolojisi, oldukça aldatıcı olabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için yapay zeka ile hazırlanan metin ile gerçek bir kullanıcının hazırladığı metni birbirinden ayırabilen, başka bir yapay zeka geliştirildi.

Hardvard Üniversitesi ve IBM çalışanları tarafından geliştirilen yeni yapay zeka teknolojisi, metinleri hazırlayanın yapay zeka olup olmadığını belirleyebiliyor.

Giant Language Model Test Room ismi verilen bu uygulama, yapay zekanın tipik olarak istatistiksel kalıplara dayanarak oluşturduğu metinleri analiz ederek yüksek doğrulukta tespit ediyor.

Özellikle sahte haber ve botlara karşı mücadelede kullanılması planlanan yapay zeka teknolojisinin, kullanıcıların yanlış yönlendirilmesini engellenmesi hedefleniyor.

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